الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة.. غياب الشيخ وبادجي وصالح جمعة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

بادجي - الأهلي - الاتحاد السكندري

أرسل النادي الأهلي قائمته الأولى إلى اتحاد الكرة المصري، من أجل انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، إذ تنتهي فترة القيد الأولى اليوم الإثنين.

وشهدت القائمة التي أرسلها الأهلي غياب أسماء الثلاثي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ، وذلك وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي استقر على رحيل أليو بادجي خاصة وأن بيتسو موسيماني مدرب الفريق لا يمانع ذلك. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الساعات المقبلة تشهد حسم مصير بادجي.. اللاعب حدد وجهته خبر في الجول - سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي عدا المصابين في السابق في الجول يكشف الحل الأقرب لمصير صالح جمعة مع الأهلي بعد مكالمة عبد الحفيظ

كما علم FilGoal.com من عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة أنه اتفق ولاعبه على فسخ العقد مع الأهلي بالتراضي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.

في الدوري سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يفسخ عقد باسم علي بالتراضي 3 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يتحدث عما يريده من رحلة البرتغال.. وموقف أجويرو 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول: مصير جيرالدو ومدى ارتباطه بصفقة سيرينو 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستقر على إعارة بادجي لأحد أندية أوروبا 19 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة.. غياب الشيخ وبادجي وصالح جمعة 23 دقيقة | الدوري المصري
وزير الشباب والرياضة يبحث مع كاف سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي 36 دقيقة | إفريقيا
برونو: كافاني يشم رائحة الشباك 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: فسخ عقد صالح جمعة بالتراضي.. اللاعب لديه عروض محلية وخارجية 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك