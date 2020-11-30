الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة.. غياب الشيخ وبادجي وصالح جمعة

أرسل النادي الأهلي قائمته الأولى إلى اتحاد الكرة المصري، من أجل انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، إذ تنتهي فترة القيد الأولى اليوم الإثنين.

وشهدت القائمة التي أرسلها الأهلي غياب أسماء الثلاثي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ، وذلك وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي استقر على رحيل أليو بادجي خاصة وأن بيتسو موسيماني مدرب الفريق لا يمانع ذلك. (طالع التفاصيل)

كما علم FilGoal.com من عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة أنه اتفق ولاعبه على فسخ العقد مع الأهلي بالتراضي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.