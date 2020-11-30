قائمة الزمالك لمواجهة الجيش - عودة محمود عبد العزيز وروقا.. وغياب بنشرقي

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 17:07

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك - إنبي

أعلن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك قائمته التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر، والتي شهدت عودة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وانضمام محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الذي كان معارا لطلائع الجيش.

وخاض محمود عبد العزيز مواجهة وحيدة بقميص الزمالك خلال الموسم المنصرم ضد مصر للمقاصة في الدوري ضمن منافسات الجولة الثانية قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ومنذ ذلك الحين لم يلعب اللاعب في أي مواجهة.

ويغيب أشرف بنشرقي لاعب الزمالك عن المواجهة بعد إصابته بشد في العضلة الضامة. (طالع التفاصيل)

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ويقود هجوم الزمالك الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل، ويغيب عمر السعيد بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: حاتم سكر – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر – حسام أشرف – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – كريم بامبو – مصطفى فتحي

الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

في الكأس نهائي كأس مصر
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