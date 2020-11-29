التشيرينجيتو: غياب هازارد عن مباراة شاختار

سيفتقد ريال مدريد لخدمات لاعبه إدين هازارد في مواجهة شاختار دونتسك المصيرية مساء الثلاثاء.

وأصيب هازارد خلال هزيمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس أمس السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن هازارد خضع لفحوصات اليوم الأحد لم تسفر عن نتيجة دقيقة، ليتقرر خضوعه لفحوصات أكثر دقة غدا الإثنين، لمعرفة مدة غيابه.

لكن ما بات في حكم المؤكد وفقا للتقرير، أن هازارد لن يسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف رفقة ريال مدريد لخوض مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

🚨HAZARD NO VIAJARÁ a KIEV. Hoy le han hecho una ECOGRAFÍA que NO ha sido CONCLUYENTE y mañana le harán una RESONANCIA y se sabrá si hay lesión y tiempo de baja. INFORMACIÓN de @EduAguirre7 ¡A las 12 de la noche tenemos @elchiringuitotv! pic.twitter.com/REcIOmIBFg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2020

وخرج هازارد من الملعب بعد 28 دقيقة فقط أمام ألافيس، تاركا مكانه للبرازيلي رودريجو.

وعانى هازارد من سلسلة إصابات متتالية منذ انضمامه لـ ريال مدريد قادما من تشيلسي في صيف 2019، آخرها فيروس كورونا الذي تعافى منه بعد نهاية التوقف الدولي الماضي.

ولم يخض هازارد إلا 6 مباريات هذا الموسم سجل خلالها هدفين.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز على شاختار، انتصار قد يحسم تأهله إلى الدور التالي لو تحقق بنتيجة تعطيه التفوق في المواجهات المباشرة على غريمه الأوكراني.

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