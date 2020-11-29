أحمد مرتضى لـ في الجول: لا أعرف سبب منعي من حضور عمومية اتحاد الكرة.. والجنايني يوضح

لا يعلم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سبب منعه من حضور الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة اليوم الأحد.

وأفاد مراسل FilGoal.com بمنع أحمد مرتضى مندوب الزمالك من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي، بحجة وجود كشط للتوقيعات في تفويض النادي الأبيض بحضوره.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "لا أعرف سبب المشكلة، أرسلنا التفويض لاتحاد الكرة منذ فترة لكن لا أعرف سبب منع ناد من أكبر أندية مصر من الدخول لأول مرة في التاريخ وسأنقل ذلك لمجلس الإدارة".

وأكمل "أرسلت ورقة إلى الأستاذ عمرو الجنايني أخبره فيها بأن مندوب الزمالك يقف خارج القاعة وممنوع من الدخول ونتمنى نعرف الأسباب".

وأوضح "التفويض موقع من رئيس ومدير النادي ومختوم من النادي ويستوفي كل الشروط، ومن الطبيعي أن يوقع رئيس النادي عليه لأن قرار إيقافه له آلية تنفيذ والحكومة المحترمة في دولتنا هي صاحبة الشأن وليس اتحاد الكرة الذي يرعى مصالح الأندية كلها".

أحمد مرتضى منصور: لا أعرف سبب منعي من حضور الجمعية العمومية pic.twitter.com/mVrzFFNOGS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 29, 2020

وتدخل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث خرج للحديث مع أحمد مرتضى.

وقال الجنايني لعضو الزمالك: "لو ورقك سليم فأنت فوق رأسي، ولكن لم يصلنا أي تفويضات منذ أسبوع".

وواصل "يوجد كشط في التوقيعات في التفويض، والزمالك وأحمد مرتضى فوق رأسي".