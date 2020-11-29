أحمد مرتضى لـ في الجول: لا أعرف سبب منعي من حضور عمومية اتحاد الكرة.. والجنايني يوضح

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 13:07

كتب : عاطف شادي

منع أحمد مرتضى من عمومية اتحاد الكرة

لا يعلم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سبب منعه من حضور الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة اليوم الأحد.

وأفاد مراسل FilGoal.com بمنع أحمد مرتضى مندوب الزمالك من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي، بحجة وجود كشط للتوقيعات في تفويض النادي الأبيض بحضوره.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "لا أعرف سبب المشكلة، أرسلنا التفويض لاتحاد الكرة منذ فترة لكن لا أعرف سبب منع ناد من أكبر أندية مصر من الدخول لأول مرة في التاريخ وسأنقل ذلك لمجلس الإدارة".

أخبار متعلقة
الونش يغيب عن مواجهة طلائع الجيش بعد إيجابية مسحته الطبية مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول الخماسي الأجنبي في قائمة الفريق للموسم الجديد الاتحاد العربي يكشف عن "بروتوكول وقائي" جديد لمباريات كأس محمد السادس فييرا في تونس تمهيدا لقيادة النجم الساحلي

وأكمل "أرسلت ورقة إلى الأستاذ عمرو الجنايني أخبره فيها بأن مندوب الزمالك يقف خارج القاعة وممنوع من الدخول ونتمنى نعرف الأسباب".

وأوضح "التفويض موقع من رئيس ومدير النادي ومختوم من النادي ويستوفي كل الشروط، ومن الطبيعي أن يوقع رئيس النادي عليه لأن قرار إيقافه له آلية تنفيذ والحكومة المحترمة في دولتنا هي صاحبة الشأن وليس اتحاد الكرة الذي يرعى مصالح الأندية كلها".

وتدخل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث خرج للحديث مع أحمد مرتضى.

وقال الجنايني لعضو الزمالك: "لو ورقك سليم فأنت فوق رأسي، ولكن لم يصلنا أي تفويضات منذ أسبوع".

وواصل "يوجد كشط في التوقيعات في التفويض، والزمالك وأحمد مرتضى فوق رأسي".

الزمالك أحمد مرتضى مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
بلان: لن أعود لتدريب الكبار.. مهمة المدرب الآن معقدة بسبب أسعار اللاعبين دقيقة | أوروبا
الحضري لـ في الجول: اتفقت على تدريب حراس النجم الساحلي 19 دقيقة | مصر
ربيعة: صفقات الأهلي فرصة لتقليل إصابات خط الدفاع 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أيمن عبد العزيز يعلن عبر في الجول سلبية مسحته والعودة لمباشرة عمل في الزمالك 20 دقيقة | مصر
مدرب الأهلي: نستحق اللقب عن جدارة.. البطولة ليست مباراة الزمالك فقط 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيان – الخطيب: نرفض الإساءة لكل عناصر اللعبة.. وندعو لبدء صفحة جديدة بين الأندية 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خضيرة: لن أفسخ عقدي مع يوفنتوس.. وانتقالي إلى إنجلترا خيار مطروح 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد مرتضى لـ في الجول: لا أعرف سبب منعي من حضور عمومية اتحاد الكرة.. والجنايني يوضح 57 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك