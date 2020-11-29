الونش يغيب عن مواجهة طلائع الجيش بعد إيجابية مسحته الطبية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 12:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

الونش - الزمالك - إنبي

خضع محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك لمسحة طبية جديدة يوم السبت في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية وجاءت إيجابية.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وفي ظل استمرار إصابة اللاعب بفيروس كورونا لن يلحق بمواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وغاب الونش (25 عاما)، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد الأهلي يوم الجمعة.

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وإذا تفوق الزمالك على طلائع الجيش سيواجه الأهلي أو الاتحاد في النهائي يوم السبت.

ويستعد الونش لموسمه الخامس مع الزمالك الذي انتقل له في 2016 قادما من طلائع الجيش.

وتوج الونش بستة ألقاب مع الزمالك.

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