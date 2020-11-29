مدرب الأهلي: نستحق اللقب عن جدارة.. البطولة ليست مباراة الزمالك فقط

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن فريقه هو الأحق والأكثر جدارة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وصرح قمصان عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "البطولة تحسم بالأهداف وهذا الأهم، مع الاعتراف بأننا لم نقدم أداء مميزا مثل مبارياتنا الأخيرة في الدوري".

واستدرك "لكننا سجلنا هدفا مبكرا، وكان هناك تخوف من اللاعبين وتملكهم شعور اقتراب البطولة، ولا يريدون ضياعها مجددا، ثم عدنا مجددا وظهرت شخصية اللاعبين".

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وتابع "أوفينا بالوعد سواء اللاعبين أو الجهاز الفني ومجلس الإدارة، لم نخسر سوى مباراة واحدة في البطولة أمام النجم الساحلي، رغم أنها من أفضل المباريات".

واستطرد "البطولة ليست من مباراة واحدة بل منذ بدايتها أمام اطلع برة، وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وتسجيل 13 هدفا في مباراتين ولم نخسر سوى مرة واحدة طوال 16 مباراة، لذا نحن الأكثر جدارة بالبطولة".

وأتم سامي قمصان تصريحاته "اختيار بيتسو موسيماني موفق للغاية، أشكر مجلس الإدارة عليه، فهو يعلم قيمة ومكانة الأهلي، إلا أن طموح جماهير الأهلي لا ينتهي، وأكد عليه رئيس النادي محمود الخطيب في كلمته خلال الاحتفالية أمس، والمعنى وصل للاعبين".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1 مساء الجمعة على استاد القاهرة.

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