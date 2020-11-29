ميرور: فيرناندينيو سيرحل عن سيتي الصيف المقبل.. و"الشقيق الأصغر" وجهة محتملة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

بات فيرناندينيو على وشك إنهاء مسيرته الحافلة مع فريقه مانشستر سيتي التي امتدت لثمانية مواسم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فيرناندينيو أخبر أصدقائه باقتراب رحيله الصيف المقبل، إذ لا يتوقع أن يجدد مانشستر سيتي عقده مجددا.

ويتم فيرناندينيو 36 عاما في مايو المقبل، مما يقلص فرصه في الاستمرار مع مانشستر سيتي.

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وأفاد التقرير أن فيرناندينيو يطمح لمواصلة ممارسة كرة القدم في بلاده البرازيل، أو الدوري الأمريكي.

الصحيفة الإنجليزية لم تستبعد ان يكون نيويورك سيتي –المملوك لمجموعة أبو ظبي للاستثمار المالكة لـ مانشستر سيتي- وجهة محتملة للاعب.

ويلعب فيرناندينيو في مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونتسك الأوكراني في صيف 2013 مقابل 40 مليون يورو.

وخاض فيرناندينيو 322 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجّل خلالها 23 هدفا، وصنع 26، وساهم في تتويجه بـ 9 بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي في 3 مناسبات.

ولم يشارك فيرناندينيو بشكلٍ أساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلا في مناسبتين.

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