مواعيد مباريات الأحد 29-11-2020 والقنوات الناقلة – دربي لندن.. وبرشلونة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم بمواجهة برشلونة مع أوساساونا في الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي إنجلترا، يلعب ساوثامبتون مع مانشستر يونايتد الساعة الرابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلتقي تشيلسي مع توتنام في دربي لندن الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أرسنال يواجه ولفرهامبتون الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

في إيطاليا، يبدأ اليوم بمواجهة لاتسيو مع أودينيزي في الواحدة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب ميلان مع فيورنتينا الساعة الرابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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