صن: مانشستر يونايتد يطمح لإعادة إيفانز مجانا الصيف المقبل

يفكر نادي مانشستر يونايتد في إعادة لاعبه السابق جوني إيفانز، مستفيدا من انتهاء عقد الأخير مع ليستر سيتي بالصيف المقبل.

صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن اسم إيفانز طُرح في مانشستر يونايتد، خصوصا أنه لم يتوصل لاتفاق بتجديد عقده مع ليستر سيتي حتى اللحظة، مما يسمح له بالرحيل مجانا في ظرف 7 أشهر.

ويحق لـ إيفانز بدء التفاوض مع أي نادٍ آخر بدايةً من 1 يناير المقبل، أي بعد حوالي شهر من الآن.

إيفانز (32 عاما) انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عمر السادسة عشر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2006 حيث تواجد حتى رحيله إلى وست بروميتش ألبيون في 2015.

وخاض إيفانز 198 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، وتوج معه بعشرة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي في 3 مناسبات.

قلب الدفاع الأيرلندي الشمالي يتواجد في ليستر سيتي منذ صيف 2018 بعد انتقاله إليه قادما من وست بروميتش مقابل 4 ملايين يورو.

وساهم إيفانز في منافسة ليستر سيتي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، ثم احتلاله المركز الخامس في نهاية المطاف.

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