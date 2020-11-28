بعد 15 عاما من الغياب.. المقاولون يعود للكونفدرالية بانتصار خارجي على أرتا سولار

فاز المقاولون العرب المصري على مضيفه أرتا سولار 7 من جيبوتي بهدف دون رد، في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجّل فاروقا نور الدين هدف المقاولون العرب الوحيد في الدقيقة 24 بضربة رأسية بعد رمية تماس على طريقة الركنية لذئاب الجبل.

ليحقق المقاولون الأسبقية قبل مباراة الإياب في عثمان أحمد عثمان يوم 4 ديسمبر المقبل.

وحال تأهله إلى الدور التالي، سيكون المقاولون على موعد مع لقاء صعب أمام النجم الساحلي التونسي في وقتٍ لاحقا من شهر ديسمبر المقبل.

ويعد هذا الظهور القاري هو الأول للمقاولون العرب منذ مشاركته في كأس الكونفدرالية 2005 التي ودعها من دور المجموعات (ربع النهائي).

ليكون فاروقا قد سجل أول هدف قاري للمقاولون العرب منذ هدف أيمن زين في شباك الإسماعيلي يوم 9 سبتمبر 2005.

ويمتلك المقاولون تاريخا قاريا حافلا، إذ توج بكأس الكؤوس الإفريقي أعوام 1982 و1983 و1996.

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