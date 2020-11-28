كلوب: لو ابتسم صلاح عند استبداله فهذا غير طبيعي.. أتفهم غضبه تماما

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

دافع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن لاعبه محمد صلاح بعد مباراة بيرنلي.

ليفربول فرّط في نقطتين بالوقت القاتل واكتفى بالتعادل 1-1 أمام بيرنلي، مباراة غادرها صلاح غاضبا بعد استبداله وإقحام ساديو ماني بدلا منه.

وصرّح كلوب بعد المباراة تعليقا على لقطة غضب صلاح: "اليوم الذي يبتسم فيه صلاح عند استبداله، فلا بد أن أمر غير طبيعي يحدث".

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وأضاف: "أتفهم رد فعله بنسبة 100%، لكن كل ما في الأمر أنه كان بعيدا لمدة 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وتابع: "لقد تدرب مرة ثم لعب 60 دقيقة وبعدها بثلاثة أيام يلعب مجددا، علينا أن نتحلى بالحرص معه".

وواصل: "هو لا يحب أن يُستبدَل، ونحن نعرف ذلك، لكن الأمر منتهي".

وصنع صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة الذي سجله ديوجو جوتا.

كما سجل صلاح هدفا في الشوط الأول، ألغته تقنية الفيديو.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنام الذي يلتقي تشيلسي غدا في قمة الجولة العاشرة.

بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

ليفربول فشل في تحقيق الفوز خارج قواعده في الدوري الإنجليزي لـ 4 مباريات متتالية (3 تعادلات وخسارة) لأول مرة منذ يناير وحتى مارس 2017.

وتعد تلك أول مرة للريدز يفقدون نقاطا بعد الدقيقة في الدوري الإنجليزي منذ 2017 أمام واتفورد في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

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