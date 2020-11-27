رحيل دييجو - الجزار جويكوتشيا يتلقى هجوما شرسا بعد نعيه مارادونا

تلقى أندوني جويكوتشيا قائد أتليتك بلباو الأسبق، هجوما شرسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تأسف فيها على وفاة دييجو أرماندو مارادونا.

وغرّد جويكوتشيا عبر حسابه على تويتر: "علمت لتوي بوفاة مارادونا، أشعر بحزن بالغ، لقد كان عبقريا وُلد لممارسة كرة القدم. اركض في سلام يا دييجو".

ليتلقى جويكوتشيا الكثير من الردود الساخطة، على خلفية تسببه في كاحل دييجو مارادونا خلال مباراة برشلونة وأتليتك بلباو يوم 24 سبتمبر 1983.

تدخُل قلل من شأنه جويكوتشيا دائما، إذ صرّح عام 2015: "مارادونا لم يمت على إثر هذا التدخُل".

أحد المغردين رد على جويكوتشيا قائلا: "توجب عليهم إيقافك مدى الحياة بسبب التدخل الإجرامي الذي قمت به في حق مارادونا، أنت لم تلعب كرة القدم، بل مارست العنف ولم تكن المرة الأولى".

وقال آخر: "صورتك رفقة الحذاء الذي أصبت به مارادونا هي الأسوأ والأكثر قبحا التي أراها في عالم الرياضة، وخصوصا في كرة القدم".

ليأتي رد غاضب من جويكوتشيا في تغريدة جديدة: "الرد على هؤلاء سيكون مثل غسل رأس حمار، مضيعة للوقت وللصابون".

Para todos aquellos que me estáis echando “piropos” contestaros sería como lavar la cabeza a un burro, perder tiempo y jabón. 🦁⚽️ — Andoni Goikoetxea (@andoni_goiko) November 27, 2020

جويكوتشيا (64 عاما) عُرِف بجزار بلباو، واشتهر باحتفاظه بالحذاء الذي أصاب به مارادونا في صندوق زجاجي.

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