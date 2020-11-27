كاف يعلن تغيير حكم الفيديو بسبب كورونا.. ونور الدين حكما رابعا في النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.

وقبل قليل أوضح مصدر في كاف لـFilGoal.com أن مسحة رضوان جيد جاءت إيجابية، لذلك سيحل جاني سيكازوي محله كحكم للفيديو.

وسيكون المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

وأعلن كاف في وقت سابق أن جيد سيكون حكما للفيديو في مباراة يديرها مصطفى غربال الجزائري.

Radouane Jiyed (Maroc), initialement arbitre VAR de CL finale, a été testé positif au COVID-19. Janny Sikazwe (Zambie) initialement 4e arbitre, le remplace comme arbitre VAR, tandis que l'arbitre égyptien Ibrahim Nour Eldin est désigné comme quatrième arbitre du match pic.twitter.com/eEZ3h3f4SO — CAF MEDIA (@CAF_Media) November 27, 2020

وتنطلق المواجهة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والمتوج باللقب سيشارك في كأس السوبر الإفريقي في القاهرة والتي تجري في 10 ديسمبر المقبل.

وسيشارك أيضا في مونديال الأندية فبراير المقبل.

video:1

اقرأ أيضا

التشكيل المتوقع للزمالك في نهائي القرن

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي القرن