كاف يعلن تغيير حكم الفيديو بسبب كورونا.. ونور الدين حكما رابعا في النهائي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

سيكازوي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.

وقبل قليل أوضح مصدر في كاف لـFilGoal.com أن مسحة رضوان جيد جاءت إيجابية، لذلك سيحل جاني سيكازوي محله كحكم للفيديو.

وسيكون المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

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وأعلن كاف في وقت سابق أن جيد سيكون حكما للفيديو في مباراة يديرها مصطفى غربال الجزائري.

وتنطلق المواجهة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والمتوج باللقب سيشارك في كأس السوبر الإفريقي في القاهرة والتي تجري في 10 ديسمبر المقبل.

وسيشارك أيضا في مونديال الأندية فبراير المقبل.

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