منتخب بولندا لـ في الجول: أحد لاعبي بايرن طلب من ليفاندوفسكي دعم مصطفى محمد

كشف ياكوب كيفاتكوفسكي مدير المركز الإعلامي لمنتخب بولندا والمقرب من روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده حقيقك الفيديو المنتشر للاعب والذي يدعم من خلاله مصطفى محمد لاعب الزمالك قبل نهائي دوري الأبطال. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كيفاتكوفسكي قائلا: "الفيديو حقيقي".

وواصل "ليس مفبركا أو أي شيء، حقيقي 100%".

وأكمل "أحد لاعبي بايرن ميونيخ (لم يذكر اسمه) طلب من روبرت تسجيل فيديو يرسل من خلاله تحياته للاعب".

وتابع "روبرت رحب بذلك وقام بتسجيل الفيديو الذي شاهدتموه".

‏FilGoal.com اتجه لسؤال بايرن ميونيخ إلا أن النادي قال إن ذلك: "شأن داخلي بين اللاعبين".

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة.

وظهر مهاجم بايرن ميونيخ في فيديو، قائلا: "أهلا مصطفى محمد، أتمنى لك التوفيق في المباراة النهائية، اعتن بنفسك وكل التوفيق".

مصطفى محمد سجل 8 أهداف في 13 مباراة خاضها في النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

روبرت حقق 5 ألقاب مع بايرن ميونيخ الموسم المنصرم، وسجل 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات.

وحجز بايرن ميونيخ مقعده مبكرا في كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في فبراير المقبل بـ قطر بعد التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.