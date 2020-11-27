تشكيل الأهلي المتوقع لنهائي القرن.. ياسر إبراهيم وأجايي ومروان محسن يتحدون الزمالك

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 12:42

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - أبو قير للأسمدة

يفاضل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لمجاورة أيمن أشرف في قلب الدفاع أمام الزمالك يوم الجمعة في نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا.

والأقرب هو أن يبدأ بياسر إبراهيم.

وسيلعب حمدي فتحي في وسط الملعب بدلا من الغائب أليو ديانج الذي أصيب بفيروس كورونا.

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وسيتولى جونيور أجايي مركز الجناح الأيسر ويبدأ مروان محسن في مركز المهاجم.

وفي حال عدم جاهزية هاني بنسبة 100% قبل المواجهة، سيلعب الشحات في مركز الظهير الأيمن وأمامه جيرالدو.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

وسط الملعب: أجايي - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

وينطلق نهائي القرن في تمام التاسعة مساء وتنقله قناتا beIN Sports وتايم سبورتس.

والمتوج باللقب سيشارك في كأس السوبر الإفريقي التي تستضيفها القاهرة الشهر المقبل وسيمثل القارة في مونديال الأندية في فبراير المقبل.

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