تشكيل الزمالك المتوقع لنهائي القرن.. شيكابالا وحازم إمام وإسلام جابر يتحدون الأهلي

استقر جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر ضد الأهلي في نهائي القرن اليوم الجمعة في ظل إصابة عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

والأقرب هو مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" في وسط الملعب لتعويض المصاب يوسف إبراهيم "أوباما"، لكن باتشيكو لا يزال يفاضل بين الأول ومحمد أوناجم.

وإذا لعب أوناجم سيتولى مركز الجناح الأيسر على أن يلعب أشرف بنشرقي كصانع ألعاب.

ويفاضل البرتغالي أيضا بين حازم إمام وأحمد عيد لشغل مركز الظهير الأيمن، والأقرب هو مشاركة حازم.

والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - شيكابالا - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

وينطلق نهائي القرن في تمام التاسعة مساء وتنقله قناتا beIN Sports وتايم سبورتس.

والمتوج باللقب سيشارك في كأس السوبر الإفريقي التي تستضيفها القاهرة الشهر المقبل وسيمثل القارة في مونديال الأندية في فبراير المقبل.

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