مصدر بـ كاف لـ في الجول: تغيير حكم الفيديو بسبب كورونا.. ونور الدين حكما رابعا في النهائي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 13:00

كتب : محمد عبد العظيم

سيكازوي

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير حكم الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"مسحة رضوان جيد جاءت إيجابية، لذلك سيحل جاني سيكازوي محله".

وأضاف "وسيكون المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا".

وأعلن كاف في وقت سابق أن جيد سيكون حكما للفيديو في مباراة يديرها مصطفى غربال الجزائري.

وتنطلق المواجهة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والمتوج باللقب سيشارك في كأس السوبر الإفريقي في القاهرة والتي تجري في 10 ديسمبر المقبل.

وسيشارك أيضا في مونديال الأندية فبراير المقبل.

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