اختر التشكيل الأمثل لـ الأهلي في نهائي القرن

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - أبو قير للأسمدة

يلتقي الأهلي فريق الزمالك في التاسعة من مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يغيب عن الأهلي بشكل رسمي كل من وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

بينما يدعم محمود كهربا قائمة الأهلي بعد تحول عينته إلى سلبية.

أخبار متعلقة
جيلبرتو لـ في الجول: جوزيه كان يرى مباراة الزمالك سهلة لهذا السبب.. ضده نكون مثل نسر الأهلي إبراهيم حسن لـ في الجول: لا نية للتخلي عن حسام عاشور.. نجهزه لمواجهة الأهلي وليد سليمان: تربينا على حقيقة ثابتة.. الأهلي بمن حضر سلبية مسحة مدحت عبد الهاي قبل مواجهة الزمالك والأهلي

في ظل غياب أليو ديانج أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيتسو موسيماني هل تفضل مشاركة حمدي فتحي؟

شاركنا باختيار التشكيل الأمثل للأهلي في نهائي القرن.

نهائي القرن الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهائي القرن - لاعب الوداد السابق: تأثير ثنائي المغرب كبير مع الزمالك.. معلول وأفشة كلمة سر الأهلي 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دكرنس يعلن انتقال لاعبه لسموحة على سبيل الإعارة 21 دقيقة | مصر
رحيل دييجو - "تسألني لماذا أحب مارادونا؟ اسمع مني" 24 دقيقة | حكايات في الجول
رحيل دييجو - مارادونا وأرجنتينوس جونيورز.. من فيوريتو إلى ديزني لاند 27 دقيقة | حكايات في الجول
تقرير مغربي: تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية 31 دقيقة | الدوري المصري
مرعي يعلن قائمة منتخب السلة لخوض تصفيات إفريقيا 49 دقيقة | رياضات أخرى
"جزار" بلباو: حزين للغاية لوفاة مارادونا 51 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك