اختر التشكيل الأمثل لـ الأهلي في نهائي القرن

يلتقي الأهلي فريق الزمالك في التاسعة من مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يغيب عن الأهلي بشكل رسمي كل من وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

بينما يدعم محمود كهربا قائمة الأهلي بعد تحول عينته إلى سلبية.

في ظل غياب أليو ديانج أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيتسو موسيماني هل تفضل مشاركة حمدي فتحي؟

شاركنا باختيار التشكيل الأمثل للأهلي في نهائي القرن.