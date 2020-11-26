اختر التشكيل الأمثل لـ الزمالك في نهائي القرن
الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 11:39
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك فريق الأهلي في التاسعة من مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يغيب عن الزمالك بشكل رسمي كل من محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ويوسف أوباما بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
في ظل غيابات نادي الزمالك هل تفضل أن يغير جايمي باتشيكو من خطته المعتادة أم يتم تبديل اللاعبين الغائبين؟
شاركنا باختيار التشكيل الأمثل للزمالك في نهائي القرن.
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