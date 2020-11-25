كاف يجري مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 13:27

كتب : حسام نور الدين

مسحة لاعبو الأهلي الطبية

أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح الأربعاء في مقر فندق إقامة الفريق، وذلك استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد تلك المسحة هي التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكرا مغلقا استعدادا لنهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة في التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتعقد الجهات الأمنية اجتماعا مع الزمالك والأهلي اليوم الأربعاء لتحديد موقف الجماهير وترتيبات اللقاء. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com صباح الثلاثاء أن الأمن قد وافق على حضور 2000 مشجع يتم تقسيمهم بين الاتحاد الإفريقي بصفته مالك حقوق البطولة ووزارة الشباب والرياضة والأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في وقت سابق عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا عما أثير حول وصول خطاب رسمي يوضح عدد الحضور للقمة: "نتعامل بالأمور الرسمية فقط، ولم يصل الأهلي أي مخاطبات رسمية بخصوص حضور الجماهير حتى الآن".

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