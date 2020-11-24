مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 2000 مشجع لنهائي إفريقيا

حصل اتحاد الكرة المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 2000 مشجع لمواجهة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وذلك حسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "وصلنا رد من الأمن بحضور 2000 مشجع فقط تحت عباءة وزارة الشباب والرياضة من مراكز الشباب وغيرها وتنظيم حضورهم بواسطتها".

وواصل "محمد فضل بصفته منسق المباراة سيتولى إدارة زمام الأمور، بجانب الاتحاد الإفريقي صاحب حقوق البطولة".

وأكمل "سيتم التنسيق بين الطرفين على الأسماء التي ستحضر المباراة، دخول أعضاء الاتحاد الإفريقي ومسؤولي الناديين أولوية وهؤلاء من ضمن الـ2000".

وتابع "الحضور سيكون تابعا للوزارة بجانب الاتحاد الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد المصري ومحمد فضل المنسق العام للمباراة، وسيتم إخطار الأمن بقائمة الأسماء بعد الانتهاء من حصرها"

وأتم "حتى الآن الموافقة الرسمية جاءت بـ2000 مشجع فقط وسيتم اتخاذ التدابير الأمنية والاحترازية والدخول بالكمامات والمطهرات في المباراة".

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري قد صرح في وقت سابق قائلا: "كاف وافق على حضور بين 5 إلى 10 آلاف متفرج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وشدد فضل "لكن القرار النهائي يعود إلى الناحية الأمنية وننتظر الرد الرسمي". (طالع التفاصيل)

ويقام نهائي القرن بين الزمالك والأهلي في القاهرة يوم الجمعة.