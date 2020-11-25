خبر في الجول - الأمن يجتمع بممثلي الزمالك والأهلي لتحديد موقف الجمهور من النهائي

تعقد الجهات الأمنية اجتماعا مع ممثلي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة لتحديد موقف الجماهير وترتيبات المباراة. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وسيعقد الاجتماع حسبما علم FilGoal.com في الثانية ظهر اليوم الأربعاء لتحديد عدة نقاط خاصة بحضور الجماهير وغيرها من النقاط المتعلقة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com صباح الثلاثاء أن الأمن قد وافق على حضور 2000 مشجع يتم تقسيمهم بين الاتحاد الإفريقي بصفته مالك حقوق البطولة ووزارة الشباب والرياضة والأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري قد صرح في وقت سابق قائلا: "كاف وافق على حضور بين 5 إلى 10 آلاف متفرج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وشدد فضل "لكن القرار النهائي يعود إلى الناحية الأمنية وننتظر الرد الرسمي".

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في وقت سابق عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا عما أثير حول وصول خطاب رسمي يوضح عدد الحضور للقمة: "نتعامل بالأمور الرسمية فقط، ولم يصل الأهلي أي مخاطبات رسمية بخصوص حضور الجماهير حتى الآن".