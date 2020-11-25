كاف يجري مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 13:15

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح الأربعاء في مقر فندق إقامة الفريق، وذلك استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على الإشراف على كافة الإجراءات الطبية المتبعة وأخذ المسحات من لاعبي الفريق، وذلك وفقا للموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

وتعد تلك المسحة هي التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكر مغلق استعدادا لنهائي دوري الأبطال.

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة في التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعقد الجهات الأمنية اجتماعا مع الزمالك والأهلي اليوم الأربعاء لتحديد موقف الجماهير وترتيبات اللقاء. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com صباح الثلاثاء أن الأمن قد وافق على حضور 2000 مشجع يتم تقسيمهم بين الاتحاد الإفريقي بصفته مالك حقوق البطولة ووزارة الشباب والرياضة والأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

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