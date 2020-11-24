فونت المرشح لرئاسة برشلونة يتحدث عن بقاء ميسي وعودة جوارديولا ومنصب لـ تشابي مثل فيرجسون

يأمل فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني أن يكون لديه القدرة على إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في ملعب كامب نو.

وكذلك تهئية الأوضاع الصحيحة من أجل عودة بيب جوارديولا مرة أخرى لتدريب برشلونة.

فونت تحدث لـ هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن رونالد كومان وتشابي هيرنانديز وأيضا الدوري الأوروبي الممتاز، وإليكم حديثه.

رحيل ميسي عن برشلونة

"من الواضح أننا نعلم أن هناك احتمال لرحيله، لأنه قال إنه يريد المغادرة في الصيف الماضي، لكننا متفائلون. الانتخابات قادمة في غضون 60 يوما وسيكون لدينا مجلس إدارة ورئيس ومشروع جديد".

"ما يحتاجه ميسي للبقاء في النادي هو مشروع تنافسي. يريد الفوز، من الواضح أن عدم وجود مشروع في الآونة الأخيرة قد أثر على الطريقة التي ننافس بها، وبالتالي أنا آمل بشدة أنه عندما يتولى الرئيس الجديد المهمة، آمل أن نكون نحن، يمكننا إقناعه بالبقاء".

ماذا يحتاج لإقناع ميسي بالبقاء؟

"نحن بحاجة للتأكد من أنه يفهم أن هناك مشروع ناجح تنافسي. بالنسبة لنا، فإن الارتباط بين برشلونة وميسي هو اتحاد استراتيجي للغاية. لقد كان في النادي منذ أن كان عمره 13 عاما ونعتقد أن هذا الاتحاد يحتاج لتجاوز الأيام التي قضاها في الملعب إلى ما بعد اعتزاله".

"نعتقد أن هذا الاتحاد لديه الكثير من الإمكانات للسنوات القادمة ونأمل أنه إذا قدمنا ذلك له وفريقه فسوف يرى هذه فرصة جيدة".

ميسي إلى مانشستر سيتي

"في كل مرة يتحدث فيها بيب جوارديولا عن هذا، يقول بوضوح شديد باعتقاده أن ميسي يجب أن يبقى في برشلونة وأنه يلعب طيلة مسيرته لـ برشلونة فقط. ويتمنى أن ينهي مسيرته في برشلونة".

صحيفة تايمز الإنجليزية أشارت لعرض مانشستر سيتي لـ ميسي بعقد يمتد لـ 10 سنوات. (طالع التفاصيل)

عودة جوارديولا لـ برشلونة

"المشروع الذي كنا نعمل عليه هو الذي سيحاول تكوين الظروف المناسبة لهذه الموهبة الكبيرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ببرشلونة، للعودة إلى ناديه في الوقت المناسب".

"ونعلم أنه في مرحلة ما، سيرغب بيب في العودة، حتى لو كان ذلك لأسباب شخصية. ونأمل عاجلا وليس آجلا أن نتمكن من تهيئة هذه الظروف وأن نكون قادرين على الاعتماد على موهبة بيب لصالح النادي".

بيب جدد تعاقده مع سيتي حتى صيف 2023. (طالع التفاصيل)

تشابي مدير فني لـ برشلونة

"قررنا أنه أفضل شخص لقيادة المشروع في السنوات القادمة، وقد حدث ذلك قبل أربع أو خمس سنوات عندما بدأنا في تحديد المشروع".

"لقد رأينا أنه يتمتع بمهارات قيادية فريدة ومهارات في إدارة الفريق ولديه كل ما يحتاجه المرء لأخذ دور القيادة خارج الملعب. نراه شخصية رئيسية في المشروع في السنوات القادمة".

"نراه يتولى دورا كبيرا في السنوات المقبلة. كمدير عام مثل دور أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد. الأمل هو أن الأسطورة التي لديها كل هذه المهارات يمكنه أن يلعب دورا مشابها في السنوات القادمة في برشلونة".

شابي لا زال مدربا للسد القطري ورفض من قبل تولي مهمة تدريب برشلونة (طالع التفاصيل)

رونالد كومان

"يجب أن نكون شاكرين لأنه تولى المسؤولية خلال الأوقات الصعبة التي تقول الكثير عنه. لقد بدأنا الموسم بشكل جيد وأنا أحب حقيقة أنه يمنح الفرصة للمواهب الشابة. آمل أن تعود النتائج الجيدة. أنا واثق من أننا لديه فريق تنافسي ويمكن أن يفوز بألقاب العام الجاري".

تأثير سوق الانتقالات على الانتخابات

"الانتخابات هذه المرة ستكون استثنائية، خلال فيروس كورونا وجميع الأندية المتضررة من الأزمة الاقتصادية. ومن المحتمل أيضا أن تحدث قبل أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية. نظرا لكل شيء، لا أتوقع أن تلعب التعاقدات دورا ذو صلة في هذه الانتخابات. لقد عملنا مع المنظمة الرياضية على نوع الاحتياجات التي قد يحتاجها النادي للموسم المقبل".

الدوري الأوروبي الممتاز

"نحن نعلم أن هناك محادثات. كانت هناك محادثات منذ سنوات عديدة، لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف تفاصيل مثل هذه المسابقات المحتملة".

"من الواضح أيضا أننا نعتقد أنه يمكن تحسين نظام دوري أبطال أوروبا الحالي لرؤية المزيد من الفرق الكبرى تواجه بعضها البعض. لا نحتاج إلى الانتظار سبع أو ثماني سنوات لرؤية ليفربول ضد برشلونة على سبيل المثال، لكننا بحاجة إلى فهم ما هي البدائل. من الواضح أننا سندعم أي إجراء ، أي مبادرة تثري اللعبة".