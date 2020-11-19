مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد تعاقد بيب جوارديولا مدرب الفريق بشكل رسمي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عن تمديد تعاقد المدرب الإسباني حتى صيف عام 2023.

صاحب الـ49 عاما حسب العقد الجديد، سيكون بنهايته قد قضى 7 مواسم داخل جدران مانشستر سيتي قابلة للزيادة.

جوارديولا قال في تصريحات لمموقع مانشستر سيتي الرسمي: "منذ وصولي إلى مانشستر ستيي وأنا أشعر بالارتياح. سواء مع اللاعبين أو الجهاز المعاون أو الإدارة. لقد حققنا معا العديد من الأهداف والنجاحات".

وأضاف "الحصول على هذا النوع من الدعم هو أهم شيء بالنسبة للمدرب، أملك هنا كل ما يتمناه أي مدرب في عمله، وأتمنى مزيد من التجاحات في الموسمين المقبلين بعد هذا الموسم".

بيب أتم "التحدي بالنسبة لنا هو تواصل النجاحات والتطور، وأنا آمل أن أساعد مانشستر سيتي على ذلك".

وفاز بيب مع مانشستر سيتي حتى الآن بـ 8 ألقاب. بطولتان للدوري، وبطولة كأس، وثلاث بطولات كأس الرابطة، وبطولتين كأس الدرع الخيرية.

العديد من التقارير أشارت من قبل لاحتمالية عودة جوارديولا إلى برشلونة في الموسم المقبل، الأمر الذي نفاه المدرب بنفسه كثيرا وقال بأن فترته في برشلونة انتهت.

ورغم تحقيق كافة الألقاب المحلية الممكنة، لكن ما زال هدف بيب الأكبر رفقة مانشستر سيتي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي على الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.