أضخم عروض سوق الانتقالات.. تايمز: سيتي سيقدم عرضا لـ ميسي مدته 10 سنوات

لا تزال محاولات مانشستر سيتي لاستقطاب ليونيل ميسي نجم برشلونة لصفوفه مستمرة. وهذه المرة يستعد النادي الإنجليزي لتقديم عرض ربما لا يُرفض.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإن إدارة مانشستر سيتي تستعد لتقديم عقد ضخم لضم ميسي لمدة 10 مواسم كاملة، أي ينتهي حين يبلغ النجم الأرجنتيني عامه الـ43.

عرض مانشستر سيتي سيكون للعب لصفوف الفريق في السنوات الأولى ثم حرية الانتقال لأي من الفريق التي تمتلكها مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم النادي الإنجليزي بجانب أندية نيويورك سيتي الأمريكي، يوكوهاما مارينوس الياباني، مومباي سيتي الهندي وميلبورن سيتي الأسترالي وغيرها حول العالم بنسب شراكة مختلفة.

وأوضحت أيضا الصحيفة البريطانية أن ميسي بإمكانه الاعتزال بقميص مانشستر سيتي، على أن يُكمِل العقد باعتباره سفيرا للنادي.

ميسي صاحب الـ33 عاما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي 2020-2021 ويحق له التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل.

وكان ميسي يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الماضي لكن رفض إدارة ناديه برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضه رحيله إلا في حال دفعه مبلغ 700 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده.

ورغم رغبة مانشستر سيتي في ضم ميسي إلا أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي أكد أنه يُمني النفس بأن يعتزل ميسي بقميص برشلونة. (طالع التفاصيل)

ودرب جوارديولا، ميسي في برشلونة في الفترة ما بين 2008 وحتى 2012 وشارك معه في 219 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 211 هدفا وصنع 91.

وكان جوارديولا قد جدد تعاقده مع ناديه الحالي حتى عام 2023. في قرار أشارت له التقارير الصحفية بأنه خطوة من جانب إدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي الذي سيفضل اللعب مع مدربه المفضل مجددا.

ولعب ميسي 742 مباراة سجل خلالها 640 هدفا وصنع 282 في كل المسابقات.

وخلال مشوار ميسي مع برشلونة حقق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات بالإضافة للفوز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.