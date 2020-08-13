تشابي: الوقت الحالي ليس مناسبا لتدريب برشلونة.. ويجب أن يكون ميسي سعيدا لحصد الألقاب

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

تشابي

أوضح تشابي هيرنانديز مدرب السد القطري ولاعب برشلونة الإسباني السابق أنه ليس متعجلا لتدريب برشلونة الصيف الجاري.

تشابي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للعودة. هناك الكثير من الضوضاء خارج النادي وقضايا غير رياضية".

وتابع "لا أعتقد أن الوقت قد حان الآن. أخبرتهم بذلك في يناير ولم يتواصلوا معي منذ حينها، كمشجع لبرشلونة اتمنى لهم الأفضل، واحترم كيكي سيتيين كثيرا فهو يحب لعب الكرة على الطريقة التي يحتاجها برشلونة".

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وأضاف "إنه عاشق لكرة كرويف، عامل آخر سيأتي وهو النتائج".

وعن مستقبله أوضح "أنا متحمس لمواصلة اكتساب الخبرة وخوض التحديات الجديدة، وبالطبع سيكون امتيازا تدريب برشلونة يوما ما مع الفريق المناسب، مثل جوردي كرويف وكارليس بويول وبعض اللاعبين الحاليين".

وأكمل "أود أن أحصل على مجموعة مثل تلك في النادي، أشخاص أثق بهم ولديهم نفس القيم".

وعن ليونيل ميسي والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا: "إنه يحتاج إلى برشلونة وبرشلونة بحاجة إليه. يجب أن يكون سعيدا لأنه عندما يكون سعيدا يفوز بمزيد من الألقاب. لا يزال لدي صداقة كبيرة معه وأحترمه كثيرا".

وأتم "إنه شخص تنافسي، يريد دائما الفوز وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان أفضل لاعب في العالم. أحب أن نلتقي مرة أخرى على المستوى الاحترافي. أن يكون لديك أعظم لاعب على الإطلاق في فريقك مثل الحصول على الورقة الرابحة في جعبتك للفوز".

تشابي قاد السد القطري كمدرب للفوز بكأس قطر وكأس السوبر العام الماضي.

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