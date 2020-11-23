إيفرا: أليوسكي يستحق الفوز بالأوسكار عن لقطته مع بيبي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

إزجيان أليوسكي - ليدز يونايتد

أدان باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، تصرُف نيكولاس بيبي جناح أرسنال الذي كلفه بطاقة حمراء أمام ليدز يونايتد، لكنه اتهم إزجيان أليوسكي بالتمثيل.

وصرّح إيفرا عبر سكاي سبورتس: "يجب على بيبي الاعتذار لكل زملائه، لأن أرسنال اضطر إلى تغيير خطته بعد طرده".

وأضاف: "أليوسكي يستحق الفوز بجائزة أوسكار، لقد بدا أنه تعرض لكثر في الأنف أو شيء من هذا القبيل".

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واستدرك: "لكنه كان تصرفا ساذجا من بيبي".

وأتم: "عندما لا تشارك كثيرا، ثم تقوم بذلك عندما تسنح لك الفرصة، فلا تبك عندما لا تلعب المباريات المقبلة".

وتعادل أرسنال أمام مضيفه ليدز يونايتد دون أهداف مساء الأحد، مباراة شهدت طرد بيبي قبل نهايتها بنصف ساعة بعد اعتدائه على أليوسكي.

لاحقا كتب بيبي عبر حسابه على إنستجرام: "أمس خذلت فريقي في وقت حرج من المباراة ولا أعذار لـ سلوكي".

"اعتذر بشدة للجماهير ولزملائي في الفريق ولمدربي وللجميع في النادي".

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