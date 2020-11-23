مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد لم يصب بكورونا.. شارك في المران

"طارق حامد بخير ولم يصب بفيروس كورونا" هكذا علق مصدر مسؤول في الزمالك على الأنباء المثارة حول إصابة لاعب خط وسط الفريق.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "طارق بخير وشارك في مران اليوم الإثنين بشكل طبيعي".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "طارق سينضم لمعسكر الفريق استعدادا للقاء الأهلي".

يذكر أن الزمالك والأهلي سيجريان مسحة يوم الأربعاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا كذلك.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.