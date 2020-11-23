بيبي: لا أعذار لـ سلوكي.. خذلت فريقي واعتذر للجميع

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

بيبي

اعتذر نيكولاس بيبي جناح فريق أرسنال الإنجليزي عن خروجه مطرودا أمام ليدز يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ليدز تعادل مع أرسنال بلا أهداف في لقاء شهد خروج بيبي مطرودا قبل مرور ساعة من اللعب بعد اشتباك مع مدافع ليدز.

وكتب بيبي عبر حسابه على (انستجرام): "أمس خذلت فريقي في وقت حرج من المباراة ولا أعذار لـ سلوكي".

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"اعتذر بشدة للجماهير ولزملائي في الفريق ولمدربي وللجميع في النادي".

وجمع أرسنال 13 نقطة في المركز الـ 11 بعد 4 انتصارات و4 هزائم وتعادل.

بينما ليدز في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.

في إنجلترا بيبي أرسنال
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