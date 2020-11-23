نهائي القرن – أحمد سامي يحلل لـ في الجول: باتشيكو يتبع سياسة النفس الطويلة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 19:01

كتب : حامد وجدي

أحمد سامي

يرى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك يتميز بالنفس الطويل في إدارة المباريات.

FilGoal.com يستضيف المدربين الذين واجهوا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وجايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، قبل نهائي القرن الذي يجمع بين الفريقين على لقب دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل.

سامي واجه الزمالك في مباراته الأولى كمدرب لـ سموحة، ونجح في تقديم مباراة كبيرة أنهاها متعادلا 3-3 أمام رجال باتشيكو.

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سامي واجه الزمالك مرتين في الأشهر الأخير كمدرب لـ سموحة، تعادل في الأولى 3-3 أمام رجال باتريس كارتيرون، قبل أن يودع كأس مصر في الثانية أمام باتشيكو.

كيف تستعد لمواجهة الزمالك تحت قيادة باتشيكو؟

باتشيكو مدرب غير مندفع من النواحي الهجومي، يحافظ على الجانب الدفاعي.

في مواجهتنا لم يكن يضغط علينا من الأمام، ولو فعل ذلك يكون لفترة قصيرة ثم يعود مجددا إلى الخلف.

يبدأ الضغط من وسط ملعبه ويعمل جيدا على المرتدات أو أخطاء الخصم.

ما هي أهم مفاتيح لعب الزمالك؟

الأطراف.

بغض النظر عن المهارة الفردية للاعبي الزمالك، فإنهم يقومون بالتحول الهجومي بشكل مميز سواء بنشرقي أو زيزو أو أوباما، في وجود المحطة مصطفى محمد.

وكيف توقف هذه المفاتيح؟

يجب اللعب بنفس طريقة منافسك في تلك الحالة وتحرمه من المساحات، فالزمالك يعتمد على قطع الكرة من الخصم والتحول هجوميا في ظهر أظهرة الخصم وقد قام بذلك أمام الرجاء ذهابا وإيابا.

كما أنه يمتلك سياسة النفس الطويل ولا يحب حسم المباريات مبكرا، يفضل أن يأخذ كامل وقته في انتظار أن يتجرأ الخصم عليه هجوميا وتظهر المساحات في ظهر الخصم، هنا يعتمد على الأطراف أو أوباما الذي يستغلها بدوره.

ما هي نقاط ضعف الزمالك؟

أحمد عيد لاعب مميز لكن المباراة ثقلية عليه من ناحية الخبرات.

المساحات خلفه هو وعبد الله جمعة تكون كبيرة.

وما هي نقطة ضعف الأهلي؟

قلب الدفاع.

ماذا تفعل لو كنت مكان مدرب منافس الأهلي؟

النهائي يكون مختلفا دائما، يجب أن نضع مليون خط تحت هذه المعلومة، إنها مباراة للتاريخ وستكون محفورة في أذهان الجميع لفترة طويلة.

لا بد من تحجيم اللاعبين من النواحي الهجومية، كمدير فني لا يجب أن أضع في ذهن اللاعبين فكرة إنهاء المباراة مبكرا، لأن النهائيات لها قواعد والصبر مفيد جدا في هذه المباريات الكبيرة والنهائية.

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