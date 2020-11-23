الأهلي يتعاقد مع بيكام لمدة 5 سنوات

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع أحمد رمضان بيكام مدافع وادي دجلة لمدة 5 سنوات.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد مع بيكام.

ومن المنتظر أن ينضم بيكام إلى تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

وأصبح بيكام ثالث صفقات الأهلي بعد طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء المغربي.

وشارك أحمد رمضان بيكام هذا الموسم في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل هدفين.

كما كان صاحب الـ23 عاما أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.