أحمد مرتضى لـ في الجول: أنا صاحب مبادرة لا للتعصب.. وكلنا فائزون لأن الكأس لن يغادر مصر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 18:51

كتب : بسام أبوبكر

أحمد مرتضى منصور

صرّح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه صاحب مبادرة لا للتعصب.

وقال أحمد مرتضى لـ FilGoal.com: "أنا صاحب مبادرة لا للتعصب، أنا أول من طالب بها منذ 3 سنوات".

وتابع: "كنت أقول دائما تعالوا نسافر في طائرة واحدة ونقيم في نفس الفندق، لذا أنا سعيد الآن بالاستجابة لمبادرتي من قبل المسؤولين".

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وواصل: "أتمنى أن تكون المباراة احتفالية كبيرة لأن كلنا سنخرج فائزين، الكأس لن يغادر مصر".

وأكمل: "بصفتي عضوا في مجلس إدارة الزمالك، أقول إن المجلس قام بكل ما عليه وكذلك اللاعبون الذين أسعدوا جماهير النادي طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "سنجلس مع اللاعبين لتحفيزهم ووعدهم بالمكافآت، وقد سبق ووعدناهم وأوفينا بكل العهود".

وواصل: "نمتلك جهازا طبيا على أعلى مستوى يقوم بكافة الإجراءات الوقائية، نخضع اللاعبين لمسحة كل يومين للاطمئنان عليهم".

وأتم: "نطهر المكان مرتين قبل التدريب وبعده، وسنطبق نفس الإجراءات في المعسكر المغلق".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء الجمعة على استاد القاهرة في نهائي القرن لتحديد بطل دوري أبطال إفريقيا.

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