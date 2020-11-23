أحمد مرتضى لـ في الجول: أنا صاحب مبادرة لا للتعصب.. وكلنا فائزون لأن الكأس لن يغادر مصر

صرّح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه صاحب مبادرة لا للتعصب.

وقال أحمد مرتضى لـ FilGoal.com: "أنا صاحب مبادرة لا للتعصب، أنا أول من طالب بها منذ 3 سنوات".

وتابع: "كنت أقول دائما تعالوا نسافر في طائرة واحدة ونقيم في نفس الفندق، لذا أنا سعيد الآن بالاستجابة لمبادرتي من قبل المسؤولين".

وواصل: "أتمنى أن تكون المباراة احتفالية كبيرة لأن كلنا سنخرج فائزين، الكأس لن يغادر مصر".

وأكمل: "بصفتي عضوا في مجلس إدارة الزمالك، أقول إن المجلس قام بكل ما عليه وكذلك اللاعبون الذين أسعدوا جماهير النادي طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "سنجلس مع اللاعبين لتحفيزهم ووعدهم بالمكافآت، وقد سبق ووعدناهم وأوفينا بكل العهود".

وواصل: "نمتلك جهازا طبيا على أعلى مستوى يقوم بكافة الإجراءات الوقائية، نخضع اللاعبين لمسحة كل يومين للاطمئنان عليهم".

وأتم: "نطهر المكان مرتين قبل التدريب وبعده، وسنطبق نفس الإجراءات في المعسكر المغلق".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء الجمعة على استاد القاهرة في نهائي القرن لتحديد بطل دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن صفقته الجديدة

منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته