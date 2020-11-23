مصطفى مراد فهمي لـ في الجول: عمرو انتصر.. والحق عاد لأصحابه

عبر مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ارتياحه بعدما أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رئيس كاف أحمد أحمد لمدة 5 سنوات.

وقال مصطفى فهمي لـ FilGoal.com: "عمرو انتصر حتى بعد وفاته. نشعر بالراحة".

وشدد "الحق عاد لأصحابه".

وأردف "نحن بيت وعائلة تتعامل مع كاف على أنه بيتنا ولا نريد له سوى الإصلاح والتوفيق والنجاح".

وأكمل "نتمنى أن يكون القادم أفضل، ويتم تصحيح المنظومة والمسيرة بصدق".

وأتم "كنا وما زلنا نهدف لكي يكون كاف في أبهى صورة وفي المكانة التي يستحقها".

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