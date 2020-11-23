كما وردت بشكوى عمرو فهمي.. 3 مخالفات مالية جسيمة أوقفت أحمد

في 4 أبريل 2019، تقدم عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) السابق بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها الملغاشي أحمد أحمد إبان فترة رئاسته لـ كاف، والتي تنتهي اليوم الإثنين بقرار فيفا.

تسببت شكوى فهمي، الذي توفاه الله في فبراير الماضي، في إيقاف أحمد عن أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، مع تغريمه 200 ألف فرنك سويسري.

FilGoal.com كان قد حصل على نص شكوى فهمي في وقت سابق، والآن يأتي وقت نشرها على الملأ.

الاختلاس عبر صفقة "تاكتيكال ستيل"

المخالفة الأولى بحسب شكوى فهمي، هي اختلاس مبلغ يقارب الـ 830 ألف دولار بترسية عقد تزويد كاف بالأدوات الرياضية لشركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية.

وقالت شكوى فهمي إن إدارة التسويق في كاف جلبت عرضا من شركة بوما الألمانية لتزويد الاتحاد بالأدوات الرياضية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين في ديسمبر 2017 بمقابل 312 ألف يورو، في ظل عدم تقديم شركة أديداس أو نايكي لعروض في هذا الصدد.

العرض الذي قُدم بتاريخ 14 ديسمبر، وشهد تخفيضا خاصا لـ كاف بنسبة 60% لضمان التعامل المستمر، تم رفضه من قبل أحمد يوم 18 ديسمبر بسبب رغبته في التعاون مع شركة أديداس.

بناء على ذلك، قامت سكرتارية كاف بإلغاء عقد بوما، وكان على كاف دفع 105 ألف يورو كغرامة على إلغاء العقد، ولكن أحمد، بحسب الشكوى، رفض دفع المبلغ.

وفي نفس التاريخ، طلب كاف من شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية تقديم الأدوات الرياضية للاتحاد. تاكتيكال ستيل هي وكيل وليست شركة مصنعة، ومالكها مواطن فرنسي يدعى روموا زايلر، وهو صديق شخصي بحسب الشكوى للويك جيران، الملحق الشخصي لـ أحمد.

ومن خلال تاكتيكال ستيل، حصل كاف على أدواته الرياضية من أديداس بمقابل 1.2 مليون يورو، بعد أن رفض عرض بوما الذي وصل إلى 312 ألف يورو فقط.

ما زاد الطين بلة بحسب الشكوى، هو تحويل المستحقات لـ تاكتيكال ستيل عبر حساب بنكي لشركة تركية تحت اسم "سيرين هيدرافات"، وليس الحساب البنكي الخاص بالشركة الفرنسية، بناء على طلبها.

وكذلك، وافق أحمد بحسب الشكوى على سفر 3 من موظفي تاكتيكال ستيل إلى المغرب للإشراف على عملية تسليم الأدوات الرياضية، مقابل 54 ألف يورو لم تتضمن مصاريف سفر وإقامة وطعام الثلاثي. بوما في المقابل كان لديها موظفين في المغرب سيشرفون على تلك العملية دون تكلفة على كاف.

رشاوي مقدمة لرؤساء الاتحادات

قالت الشكوى إن اللجنة التنفيذية لـ كاف وافقت على منح الاتحادات الأهلية 100 ألف دولار مقسمة إلى 80 ألف دولار لتطوير قطاعات الشباب وسفريات الفريق الأول، و20 ألف دولار لكل رئيس اتحاد.

وبناء عليه، أرسلت سكرتارية كاف المبلغ لحساب كل اتحاد البنكي، ولكن أحمد وبخ، بحسب الشكوى، عمرو فهمي، وطلب منه إرسال الـ 20 ألف دولار المخصصة لكل رئيس اتحاد على حساباتهم الشخصية.

رحلات العمرة

بحسب الشكوى، دفع أحمد من أموال كاف ما يقارب 100 ألف دولار لإجراء رحلات عمرة للمسلمين من رؤساء الاتحادات الأهلية الإفريقية.

وفد كاف، اجتمع أولا في القاهرة وضم أحمد أحمد وموظفين من المكتب الرئاسي، و15 رئيسا للاتحادات الأهلية.

مكتب رئيس كاف حينها أبلغ المدير المالي للاتحاد بأن المبلغ المذكور (100 ألف دولار) هو تكاليف لاجتماع بين أحمد والـ 15 رئيس في القاهرة خلال شهر رمضان، بينما سيكون السفر إلى المملكة العربية السعودية على نفقة أحمد الشخصية.

ولكن هذا لم يحدث، وغطى كاف تكاليف السفر والإقامة في السعودية، ولم يدفع أحمد سوى 10 آلاف دولار حيث عامل نفسه بصفة نائب رئيس فيفا في مهمة خاصة مع كاف، قبل أن يعيد الـ 10 آلاف دولار في سبتمبر 2018 ولم يتم تسديد سوى ذلك المبلغ من نفقات رحلة العمرة إجمالا.