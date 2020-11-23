فيفا يوقف أحمد 5 سنوات بسبب سوء السلوك المالي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 11:52

كتب : فادي أشرف

أحمد أحمد - رئيس كاف

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي.

وبحسب الخطاب الذي نشره فيفا، فإن إيقاف الملغاشي جاء بسبب خرقه للمواد 15 الخاصة بـ "واجب الولاء" للمؤسسة المدارة، والمادة 20 الخاصة بعدم تلقي هدايا أو خدمات، والمادة 25 الخاصة بسوء استغلال المنصب والمادة 28 الخاصة بسوء توزيع النفقات، في لائحة الأخلاقيات الخاصة بـ فيفا.

وبسبب تلك المخالفات، قررت اللجنة إيقاف أحمد لمدة 5 سنوات من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بجانب تغريمه 200 ألف فرانك سويسري.

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وبالتالي، يفقد أحمد منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكنائب لجياني إنفانتينو رئيس فيفا.

ولن يستطيع أحمد أن ينافس الإيفواري جاك أنوما، والسنغالي أوجاستين سينجور، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في انتخابات رئاسة كاف في مارس المقبل.

وتولى أحمد أحمد رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس 2017، بعد أن أطاح بالكاميروني عيسى حياتو من منصبه بعد 3 عقود حكم فيهم كاف.

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