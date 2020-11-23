تليجراف: مانشستر سيتي أراد لوكاكو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 10:08

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر ميلان

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن مانشستر سيتي أراد التعاقد مع روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان في الصيف الماضي.

وكتبت أن النادي الإنجليزي تراجع عن الصفقة بعدما قدر إنتر قيمة مهاجمه بـ93 مليون جنيه إسترليني.

وهو رقم رآه مسؤولو سيتي كبيرا جدا لإبرام صفقة خاصة بعد التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على الأندية.

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ويتألق لوكاكو (27 عاما) للموسم الثاني تواليا مع فريق الأفاعي الذي انتقل له من مانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب الأسبق لتشيلسي ووست بروميتش ألبيون وإيفرتون في 60 مباراة بقميص إنتر وسجل 43 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وانتقل لوكاكو لإنتر مقابل 74 مليون يورو ويمتد عقده إلى 2024.

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