سذاجة ركلات الجزاء تكتب سقوطا آخر لـ فولام أمام إيفرتون

فاز إيفرتون على مضيفه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب كرافن كوتيدج، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

دومينيك كالفيرت ليوين سجّل هدفين، فيما أضاف عبد الله دوكوري هدف إيفرتون الثالث. بينما سجّل روبي ريد وروبن لوفتوس تشيك هدفي فولام.

ليرفع إيفرتون رصيده إلى رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد فولام عند 4 نقاط في المركز 17.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ إيفرتون في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات غاب عنه فيها الانتصار.

إيفرتون فاز أيضا في زيارته الثالثة على التوالي للعاصمة لندن، أمر لم ينجح في تحقيقه منذ عم 1987.

ولم يحتج إيفرتون إلا 42 ثانية ليتقدم في النتيجة عن طريقة دومينيك كالفيرت ليوين بعد عمل مميز من ريتشارليسون الذي استغل فقدان فولام للكرة بشكل مبكر.

لكن الجامايكي بوبي ريد تعادل لـ فولام في الدقيقة 15 بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء.

إيفرتون استعاد التقدم مجددا في الدقيقة 29 عن طريق كالفيرت ليوين أيضا بعد عرضية رائعة من لوكاس دينيه.

الظهير الفرنسي واصل توزيع الهدايا، فأرسل عرضية جديدة في الدقيقة 35 تابعها دوروكري برأسية في شباك فولام، موسعا الفارق إلى هدفين.

في الشوط الثاني تحصّل فولام على ركلة جزاء في الدقيقة 68، لكن البرتغالي إيفان كافاليرو تعثر وأهدرها بشكل غريب أعلى المرمى.

ليشهد فولام إهدارا غريبا آخر لركلة جزاء بعد أديمولا لوكمان الذي نفذ ركلة جزاء بطريقة بانينكا غير ناجحة في الثانية الأخيرة من مباراة وست هام، تنفيذ نال انتقادا لاذعا من المدرب سكوت باركر وقتها.

فولام لم يستسلم، فسجل لوفتوس تشيك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70 بعد عرضية لوكمان نفسه، لكن الوقت المتبقي لم يكن كافيا للفريق اللندني للرجوع في النتيجة.

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