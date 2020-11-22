إصابة محمد شريف بفيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - النجوم

أعلن محمد شريف لاعب الأهلي عن إصابته بفيروس كورونا.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار شريف عبر حسابه على إنستجرام إلى ظهور عينته إيجابية.

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كما أعلن الأهلي عن إصابة اللاعب بـ كورونا وخضوعه لبرنامج علاجي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وعاد محمد شريف للتدرب مع الأهلي خلال الأيام الماضية بعد انتهاء معسكر منتخب مصر.

ومن المقرر أن يخضع شريف لمسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة بعد انتهائه من برنامجه العلاجي.

وكان شريف شارك مؤخرا مع منتخب مصر ضد توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

ولعب اللاعب أساسيا في فوز الفراعنة 3-1 في مباراة الجولة الرابعة، وسجل الهدف الثاني.

يذكر أن شريف لعب الموسم الماضي معارا لإنبي من الأهلي، وسجل 14 هدفا في الدوري.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة صاحب الـ24 عاما للفريق في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أحمد ياسر ريان إصابته بفيروس كورونا بدوره.

كما أعلن الأهلي في وقتٍ سابق عن إصابة محمود كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا.

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