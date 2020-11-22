كهربا يخضع لمسحة طبية جديدة الإثنين.. وتحسن حالته الصحية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 13:44

كتب : حسام نور الدين

محمود عبد المنعم "كهربا" - الأهلي

أعلن الأهلي عن خضوعه لاعبه محمود كهربا عن مسحة طبية جديدة غدا الإثنين.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وكان كهربا قد أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أيام. (طالع التفاصيل)

وذكر الأهلي أن كهربا خضع لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد بشكل منفرد، أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا.

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وسيجري اللاعب مسحة جديدة غدا الإثنين للتأكد من سلامته سعيا للحاقه بمعسكر القمة.

ويدخل الأهلي معسكر مغلقا اليوم الأحد استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن إصابة محمد شريف بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد.

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