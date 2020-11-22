برشلونة يعلن إصابة بيكيه بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة لاعبه جيرارد بيكيه التي تعرض لها في مباراة أتليتكو مدريد مساء السبت.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وذكر برشلونة أن بيكيه أصيب بـ التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هذا التشخيص يفتح الباب أمام غياب بيكيه لعدة أشهر.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد ذكرت مساء أمس أن إصابة بيكيه قد تبعده لمدة 6 أشهر.

وكان بيكيه قد خرج باكيا في الدقيقة 62 وترك مكانه لـ سيرجينيو ديست بعد التحام مع آنخل مارتين كورّيا.

ويعاني برشلونة من أزمة في عمق الدفاع، بابتعاد صامويل أومتيتي ورونالد أراوخو للإصابة، مما يترك الفرنسي كليمنت لونجليه كخيار وحيد في عمق الدفاع.

واضطر رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة إلى توظيف فرينكي دي يونج في عمق الدفاع بعد خروج بيكيه.

وشهدت نهاية المباراة نفسها تعرض سيرجي روبيرتو لإصابة عضلية على مستوى الفخذ.

ويعاني برشلونة في الأساس من إصابة طويلة لـ أنسو فاتي على مستوى الركبة، وكذلك سيرخيو بوسكيتس.

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