الأهلي لـ في الجول: إصابة كهربا بفيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح المارد الأحمر بفيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ: "مسحة كهربا الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أخطرنا كهربا بعزل نفسه في منزله واللاعب بدأ ذلك بالفعل".

وتابع "كهربا سيخضع لمسحة جديدة يوم السبت المقبل".

وأشار عبد الحفيظ إلى غياب كهربا عن مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، قبل حتى تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.