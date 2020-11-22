سيميوني: هل أرى تشابها مع أتليتكو 2014؟ لا

واصل دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، إزاحة الضغط عن لاعبيه حتى بعد الفوز على برشلونة.

أتليتكو مدريد واصل انطلاقته النارية وقهر برشلونة بهدفٍ دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسُئل سيميوني بعد اللقاء عما إذا كان يرى تشابهات بين فريقه الحالي وذلك الذي توج بالدوري الإسباني في 2014، فأجاب: "لا، لا أراها".

وعن تحقيق فوزه الأول على برشلونة في الدوري: "لم نفز على برشلونة في الدوري الإسباني سابقا، هذا صحيح، رغم أننا كنا قريبين للغاية في أكثر من مناسبة، خصوصا في الموسم الفائت عندما خسرنا 0-1 وتعادل 2-2".

وكشف: "أكثر ما أعجبني هو أداء المجموعة، والطريقة التي قضوا بها على أي فرصة للمنافس، هذا منحنا خيارات أكثر لتحقيق الفوز".

وسجّل يانيك فيريرا كاراسكو هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ كارثي من مارك أندري تير شتيجن.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات، ومتساويا في الرصيد مع ريال سوسيداد المتصدر الذي خاض 9 مباريات.

فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر من 8 مباريات.

ليحقق دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد أول فوز له في مسيرته التدريبية على برشلونة ببطولة الدوري الإسباني.

سيميوني خسر 11 مباراة سابقة أمام برشلونة في الدوري، وتعادل 6 مرات، ليكون هذا فوزه الأول.

كما أوقف أتليتكو سلسلة 20 مباراة متتالية دون فوز على برشلونة في الدوري الإسباني منذ فبراير 2010.

كما رفع أتليتكو رصيده إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 1 فبراير 2020 أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو.

أتليتكو هو بدوره الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو أقل فريق خسر نقاط بواقع 4 فقط.

الهزيمة هي الثالثة لـ برشلونة في الدوري هذا الموسم، بعد سقوطه أمام فريقين عاصمين آخرين: خيتافي، وريال مدريد.

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