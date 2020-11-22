سبورت: غياب بيكيه قد يصل إلى 6 أشهر

أصيب جيرارد بيكيه لاعب برشلونة على مستوى الركبة خلال مواجهة فريقه أمام أتليتكو مدريد أمس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة إصابة مدافعه بجزع في أربطة الركبة، دون أن يحدد مدة غيابه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الجزع قد يبعد بيكيه لمدة شهرين تقريبا.

لكنها في الوقت نفسه أفادت أن المؤشرات الأولية سلبية في انتظار فحوصات دقيقة اليوم الأحد، مع التخوف من أن يحتاج اللاعب إلى تدخُل جراحي سيبعده وقتها مدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

في الوقت نفسه، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إصابة بيكيه من المحتمل أن تبعده مدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

وكان بيكيه قد خرج باكيا في الدقيقة 62 وترك مكانه لـ سيرجينيو ديست بعد التحام مع آنخل مارتين كورّيا.

ويعاني برشلونة من أزمة في عمق الدفاع، بابتعاد صامويل أومتيتي ورونالد أراوخو للإصابة، مما يترك الفرنسي كليمنت لونجليه كخيار وحيد في عمق الدفاع.

واضطر رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة إلى توظيف فرينكي دي يونج في عمق الدفاع بعد خروج بيكيه.

وشهدت نهاية المباراة نفسها تعرض سيرجي روبيرتو لإصابة عضلية على مستوى الفخذ.

ويعاني برشلونة في الأساس من إصابة طويلة لـ أنسو فاتي على مستوى الركبة، وكذلك سيرخيو بوسكيتس.

اقرأ أيضا:

مرتضى: سأحضر نهائي إفريقيا

الزمالك يفك شفرة نادي مصر