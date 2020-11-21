نهائي القرن - حمزة الجمل لـ في الجول: الأهدأ سيقتنص اللقب

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 15:13

كتب : ياسر الشريف

فرجاني ساسي - أيمن أشرف - الأهلي - الزمالك

يرى حمزة الجمل نجم الإسماعيلي ومصر السابق أن الفريق الأهدأ أعصابا في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيرفع الكأس في النهاية على استاد القاهرة.

وقال المدافع الأسبق لـFilGoal.com:"الفريق الأكثر هدوءا وتركيزا سيفوز".

وواصل "يجب اختيار حكم على قدر المباراة وحساسيتها حتى تخرج بشكل مقبول للجميع. يجب أيضا أن يكون حكام الفيديو على أعلى مستوى لأنها مباراة تاريخية".

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ويلعب القطبان يوم الجمعة نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ونهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال هو الأول بين ناديين ينتميان لنفس البلد، وهو الأول الذي يجري من مباراة واحدة.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب التاسع بينما يبحث الزمالك عن التتويج السادس.

والفائز بالمباراة سيشارك في كأس السوبر الإفريقي 2020 الذي تستضيفه القاهرة وسيشارك في مونديال الأندية 2021.

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