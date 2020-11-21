خبر في الجول – سلبية مسحة حازم إمام الثانية.. وبرنامج خاص لتقوية الأمامية

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 15:00

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الجونة

أصبح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك جاهزا بشكل كامل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد تعافيه من فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com بأن حازم إمام خضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا اليوم السبت، وجاءت سلبية.

حازم إمام خضع لمسحة ثانية للتأكد من الشفاء بعدما كانت عينته الأولى سلبية أيضا، وللتأكد من سلامة المسحة بنسبة 100%.

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اللاعب سينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بدء من مساء غد الأحد عقب مباراة اليوم أمام نادي مصر في كأس مصر.

من جهة أخرى، سيخضع صاحب الـ32 عاما لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه بدنيا، ولتعويض فترة الغياب عن التدريبات بسبب كورونا.

اللاعب سيخضع أيضا لتدريبات تقوية للعضلة الأمامية، والتي عاد لتوه من إصابة فيها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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