4 معلقين لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 14:16

كتب : نادر عيد

المعلقون

كل الأنظار تتجه صوب نهائي القرن بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

النهائي المنتظر بين الكبيرين يستضيفه أم الملاعب المصرية، استاد القاهرة، وتنقله قناتا beIN Sports وTime Sports.

على التردد الأرضي، داخل نطاق جمهورية مصر العربية، تستطيع متابعة المباراة على قناة تايم سبورتس بصوت مدحت شلبي ويعاونه حسن المستكاوي كمعلق معاون لتحليل المواجهة لحظة بلحظة.

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وفي beIN يعلق التونسي عصام الشوالي على المباراة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة تلفزيونيا، تستطيع متابعتها لحظة بلحظة عبر إذاعة أون سبورت أو إذاعة الشباب والرياضة.

وعلم FilGoal.com أن محمد الشاذلي سيعلق على المواجهة التاريخية في إذاعة أون سبورت، بينما مؤمن عبد الغفار يعلق في إذاعة الشباب والرياضة.

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