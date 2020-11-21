نهائي القرن - عبد ربه لـ في الجول: لقاء الزمالك والأهلي فرصة للكرة المصرية

يرى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومصر السابق أن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي بمثابة إنجاز كبير للكرة المصرية.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com:"هي فرصة للجميع لتقديم أفضل صورة عن الكرة المصرية التي استطاعت السبق في القارة بوصول ناديين لنهائي الأبطال".

وواصل "المباراة متكافئة، (بيتسو) موسيماني خبير في إفريقيا ويستطيع تسخير أدواته للفوز، وفي المقابل (جايمي) باتشيكو تفاهم سريعا مع لاعبي الزمالك وقدم عروضا طيبة".

وأتم "أتوقع مباراة جيدة تسيطر عليها الناحية الخططية ويغلب عليها حماس اللاعبين".

ويلعب القطبان يوم الجمعة نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

ونهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال هو الأول بين ناديين ينتميان لنفس البلد، وهو الأول الذي يجري من مباراة واحدة.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب التاسع بينما يبحث الزمالك عن التتويج السادس.

والفائز بالمباراة سيشارك في كأس السوبر الإفريقي 2020 الذي تستضيفه القاهرة وسيشارك في مونديال الأندية 2021.

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