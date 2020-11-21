أرتيتا يعترف بشجار سيبايوس ولويز: سأكتشف كيف تسرب الأمر وستكون هناك عواقب

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - ليفربول - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ضيقه من تسرب شجار داني سيبايوس وديفيد لويز للإعلام بعدما نفى وجود مشكلة بين اللاعبين.

وقالت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية إن شجارا نشب بين سيبايوس ولويز لاعبي أرسنال إثر تدخل من الأول على الأخير خلال المران.

ونفى سيبايوس حدوث الواقعة لكن أرتيتا اعترف بها في مؤتمر صحفي قائلا:"لا تعجبني حقيقة أن المشكلة خرجت للعلن".

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وواصل الإسباني "سأعرف السبب وراء ذلك. هذا ضد ما أتوقعه من الموجودين، نحتاج خصوصية، ستكون هناك عواقب".

ويحتل أرسنال المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 12 نقطة.

ويحل الفريق ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري.

وبعد 4 أيام يواجه مضيفه مولده النرويجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

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