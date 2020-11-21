مورينيو بعد إكمال عامه الأول مع توتنام: أنا أسعد مما كنت عليه حين قبلت المهمة

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على سعادته بالوجود في النادي اللندني الذي أكمل معه عاما يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الوصول للمجد يتطلب الوقت والصبر.

وقال البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي:"أنا أسعد مما كنت عليه حين قبلت المهمة. هذا شعور جيد جدا. لو سألتموني، هل ترى نفسك في المكان المناسب بعد مرور عام؟ سأقول بكل تأكيد لأني سعيد جدا هنا".

وواصل المدرب الأسبق لإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد "نحن في بداية رحلة. ليفربول احتاج 5 سنوات ليحقق المطلوب، مانشستر سيتي 10 سنوات، وتشيلسي 20".

واستمر "عملنا من النوع الذي إذا استمر الشغف ستتحسن. إنه عمل تتحسن فيه بسبب تراكم الخبرات. نبحث عن المثالية وهذا مستحيل. نحن بعيدون كثيرا عن ذلك. لسنا فريقا مثاليا. نحن أفضل من السابق، لكن أمامنا طريق طويلة".

وخاض مورينيو (57 عاما) 50 مباراة مع توتنام فاز في 27 منها وخسر 13.

ويحتل فريقه حاليا وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المتصدر ليستر سيتي.

ويستضيف توتنام فريق مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

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